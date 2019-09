Amtsmissbrauch: 5400 Euro Strafe für Polizisten

Den 23. Jänner wird der Polizist in seiner 26 Jahre langen Laufbahn nie vergessen: An diesem Tag unterliefen ihm zwei folgenschwere Fehler, die nicht nur in eine bis heute andauernde Suspendierung mündeten, sondern auch in eine Anklage mit dem Vorwurf des zweifachen Amtsmissbrauchs. Weil der Beamte seinen Job nicht gemacht hat. Zuerst unterließ er es, gegen einen fahrerflüchtigen Lenker weiter nachzuforschen.