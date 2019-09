Rote Fahne, Große Mauer: Chinesen erobern die IAA

Wei Jianjun spricht chinesisch und lächelt die ratlosen Zuschauer von der Bühne herab freundlich an. Der Präsident des chinesischen Autokonzerns Great Wall („Große Mauer“) strotzt vor Selbstbewusstsein auf dem großen Stand in Halle 8 des Frankfurter Messegeländes. Schließlich sieht er sich mit der SUV-Nobelmarke seines Unternehmens mit Namen Wey auf Augenhöhe mit der internationalen, besonders auch der deutschen Konkurrenz. Zu Hause im chinesischen Riesenreich hat er schon 300.000 Autos der jungen Marke verkauft. „Wir sind jetzt reif für den Weltmarkt“, sagt er. „In zwei Jahren starten wir auch in Deutschland“.