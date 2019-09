Job-Chancen für junge Menschen

Die landesweite Arbeitslosenquote von 6,9 Prozent ist die niedrigste seit sieben Jahren. „Auch bei der Jugendarbeitslosigkeit könne man sich zuletzt immer wieer über Rückgänge freuen, zuletzt um minus 6,7 Prozent. “Das bestätigt, dass unser Weg der richtige ist„, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Damit das so bleibt, werden im kommenden Jahr 46 Millionen Euro in die Lehrlingsoffensive investiert. AMS-Geschäftsführer Sven Hergovich: „Wir setzen hier einen echten Meilenstein in der Zukunft fort.“