Ex-Weltmeister Rosberg will für Vettel einspringen

Ex-Weltmeister Nico Rosberg sorgt wieder einmal für Wirbel im Formel-1-Zirkus! In seinem Youtube-Blog analysiert der Deutsche den Grand Prix von Italien in Monza - und kritisiert Landsmann Sebastian Vettel nicht nur hart, sondern bietet sich sogar selbst als dessen Ersatz an. Ein Comeback im Ferrari ist zwar nicht ganz ernst gemeint, aber doch ein ordentlicher Seitenhieb.