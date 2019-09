Ferrari-Party! Leclerc gewinnt Heim-GP in Monza

Weil auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza Windschattenfahren richtig Zeit bringt, wollte Leclerc die beiden Mercedes so schnell wie möglich abhängen. „Das Ziel ist es, in den ersten drei Runden eine Lücke zu reißen, so dass ich sie nicht wiedersehe“, hatte der Monegasse zuvor gesagt. Seine Strategie ging nur bedingt auf. Denn zwar behauptete er sich in der Startphase und blieb auch nach dem ersten Boxenstopp um Runde 20 vor Hamilton.