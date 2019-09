Kroatien-Fans singen Schlaflied für Slowakei-Baby

Kroatien gewann in seiner EM-Qualifikationsgruppe mühelos mit 4:0 gegen die Slowakei. Die kroatischen Fans der „Vatreni“ freundeten sich sogar mit der einheimischen Bevölkerung in Trnava an, wie jetzt aus einem im Internet veröffentlichten Video hervorgeht. Sie sangen ein Schlaflied für ein Kind und seine Mutter, die gerade in der Stadt spazierengingen (im Video).