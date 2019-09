Alarmstufe Rot für unsere Kinder

Neben den finanziellen Nöten vieler Eltern sieht Dr. Bauer eine Hauptursache für diese Entwicklung auch in der Technik: „Vor 30 Jahren gab es noch keine Handys und auch weniger Computer. Handy und Facebook etc. führen heute dazu, dass sogar schon kleinere Kinder nicht mehr zur Ruhe kommen. Sie haben keine Erholungsphasen mehr, weil sie dauernd mit ihren Geräten beschäftigt sind. Das führt zu den bereits genannten und noch weiteren seelischen sowie körperlichen Störungen.“ Welche Beschwerden sind besonders in den Vordergrund gerückt? „Ich stelle deutlich häufiger Magenprobleme wie Gastritis fest, aber auch Bluthochdruck kombiniert mit Übergewicht. Das stundenlange Sitzen vor Computern, Tablets usw. führt außerdem zu Kopfweh und massiven Haltungsschäden.“ Wie viele Jugendliche halten Sie für stark gefährdet? „Zum Glück gibt es ja auch zahlreiche Schüler, die sich gesund ernähren und Sport betreiben. Aber etwa ein Drittel halte ich für sehr problematisch.“ Was wäre für Sie eine sinnvolle Sofortmaßnahme? „Eine bis zwei Turnstunden pro Woche sind geradezu lächerlich wenig. Ich wünsche mir eine Stunde am Tag! Das wäre ein guter Ausgleich für die viele Sitzerei und vielleicht Motivation für weitere sportliche Aktivitäten. Der Ball liegt letztlich bei der Politik.“