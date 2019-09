Inter siegt dank Lukaku-Elfer bei Cagliari 2:1

Nur drei Mannschaften haben in Italien die ersten zwei Runden makellos überstanden: Neben Meister Juventus Turin, der schon am Samstag Napoli mit 4:3 schlug, gelang das am Sonntag auch Inter Mailand und Torino. Das entscheidende 2:1 der Mailänder in Cagliari erzielte Romelu Lukaku per Elfer (72.). ÖFB-Legionär Valentino Lazaro saß neuerlich auf der Bank. Torino siegte bei Atalanta 3:2.