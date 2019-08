Mercedes zieht Bottas-Option - wegen Hamilton?

Der Finne Valtteri Bottas fährt auch in der kommenden Formel-1-Saison an der Seite des fünfmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton bei Branchenführer Mercedes. Wie der Rennstall am Donnerstag kurz vor dem Großen Preis von Belgien mitteile, wurde bei dem 30-Jährigen die Vertragsoption für ein weiteres Jahr gezogen. Ausgerechnet der Titelverteidiger soll sich angeblich für einen Verbleib des Finnen bei Mercedes stark gemacht haben. Bottas erhielt den Vorzug gegenüber Mercedes-Ersatzpilot Esteban Ocon aus Frankreich.