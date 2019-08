Liam: Blitz-Scheidung wegen Mileys versexter Liebe

Eine Affäre sei nicht schuld am Ehe-Aus mit Liam Hemsworth, hat Miley Cyrus erst letzte Woche in einem langen Statement, das sie unter anderem auf Instagram veröffentlichte, eindringlich klargestellt. Dennoch soll ihre öffentliche Liebelei mit Kaitlynn Carter der Grund sein, dass sich der Schauspieler nun so schnell wie möglich von seiner Noch-Ehefrau scheiden lassen möchte.