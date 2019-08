Familie niedergemäht: „Das will man nicht erleben“

„So was will man nicht erleben“ - Thomas Wöginger (32) aus dem oberösterreichischen Regau hätte um ein Haar sein Leben oder seine Liebsten verloren. Ein Autorowdy raste bei einem Überholmanöver so nah an der radelnden Familie vorbei, dass sie mit ihren vier Rädern übereinanderstürzten. Seine Gattin und eine Tochter sind schwer verletzt, der Raser floh.