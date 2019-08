Rapid für LASK nur eine „gute Vorbereitung“

Obwohl am Mittwoch das „15,25-Millionen-Endspiel“ in Brügge wartet, kündigt LASK-Trainer Valerien Ismael für den heutigen Bundesliga-Schlager bei Rapid eine kleinere Rotation als zuletzt in der Liga an. Goalie Alex Schlager meint frech: „Rapid wird eine gute Vorbereitung auf Brügge.“