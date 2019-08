13 Treffer! Unglaubliches Torspektakel in Liga 2

Rote Karte als Wendepunkt?

Bis zur 25. Minute lief es für die Lustenauer in Pasching nach Wunsch, Pius Grabher hatte die Gäste in Führung gebracht. Eine Rote Karte für Sebastian Feyrer (26.) sorgte aber für Vorteile bei den Linzern. Matthias Morys brachte die Austria nach dem Ausgleich durch Meister (29.) zwar postwendend voran, kurz vor der Pause schlug der 19-jährige Stürmer per Elfmeter aber erneut zu. Nach Seitenwechsel kam die Elf von Cheftrainer Gerald Scheiblehner dann so richtig in Schwung.