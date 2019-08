Brand zerstörte Gartenhütte

Gestern wurde die FF Pölfing-Brunn um 14:41 Uhr über einen Brandverdacht in der „Kolonie“ alamiert. Am Einsatzort stand eine Gartenhütte bereits im Vollbrand. Vom Hydrant in der Mitterstraße wurde eine Zubringleitung zum RLFA Pölfing-Brunn verlegt, um die Wasserversorgung zu gewährleisten.