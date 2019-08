Schwerer Lkw-Unfall bei Autobahnabfahrt Golling

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der A10 bei Golling. Ein Lkw-Lenker kam dort vermutlich aufgrund eines Kreislaufstillstandes von der Fahrbahn ab. Dabei landete er in einem Graben. Die freiwillige Feuerwehr Golling war mit 28 Mann im Einsatz. Nach Ankunft am Einsatzort mussten die Feuerwehrmänner den Mann bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes reanimieren.