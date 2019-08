Ski-Damen: Geheimtraining mit der Allerbesten

Wetter Österreich: Es geht wieder Richtung schweißtreibend. 28, 29, 30 Grad Der Sommer hat einen langen Atem. Wetter Ushuaia, am anderen Ende der Welt: Das Thermometer kämpft sich am Meer über null, oben am Berg herrschen Minusgrade. Der Winter hat einen eisigen Atem. Glücklich strahlen die österreichischen Ski-Mädels in die Kamera. In dicken Anoraks und warmen Hauben. Ja, sie sind in ihrem Element. Bis Anfang nächster Woche arbeiten sie in Argentinien an ihrem Riesentorlauf-Schwung.