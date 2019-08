Rapid schon Vierter: „Das war richtige Reaktion“

„Pilze gehören in Wald“

Und eine spielerische Glanzleistung hatte ohnehin keiner erwartet. Wäre auch kaum möglich gewesen. Bei 33 Grad. Und auf dem katastrophalen Rasen – Kühbauer (im Bild oben) konnte es mit Humor nehmen: „Pilze gehören eigentlich in den Wald, nicht auf den Fußball-Platz. Aber damit kämpfen viele in Österreich.“ Letzte Saison ja auch in Hütteldorf