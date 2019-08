Vapiano-Chef trat überraschend zurück

Der Chef der angeschlagenen deutschen Restaurantkette Vapiano, Cornelius Everke, hat am Sonntag überraschend seinen Rücktritt angekündigt. In einer Mitteilung des Unternehmens wurden persönliche Gründe genannt. Der Vertrag werde „einvernehmlich“ zum 31. August beendet, hieß es weiter. Erst vor wenigen Wochen hatte Everke eine neue Strategie für die kriselnde Kette vorgestellt. In 33 Staaten ist Vapiano inzwischen präsent mit rund 230 Restaurants, die meisten davon in Deutschland und rund 17 in Österreich.