Schwarzach: Schon vor 175 Jahren Hilfe für Arme

175 Jahre – ein Quantensprung in der medizinischen Welt: In Schwarzach wurde einst in einem kleinen Missionshaus der Grundstein gelegt. Die Armen innergebirg zu betreuen, war Auftrag der Schwestern. So viele Jahre später ist die Klinik das zweitgrößte Spital in Salzburg – mit 500 Betten und 1500 Mitarbeitern.