Thiem-Papa: „Dieses Problem muss er abschütteln!“

Nach der Euphorie rund um den Turniersieg in Kitzbühel setzte es einen Dämpfer. Wie im Vorjahr verbringt Dominic Thiem die meiste Zeit in Cincinnati vor dem TV liegend im Hotelzimmer, eine Verkühlung mit Fieber wirbelt die Vorbereitung auf die am 26. August beginnenden US Open durcheinander. Am Samstag fliegt der Tennisstar nach New York ….