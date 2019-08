Falscher Polizist nach „Ausflug“ in Bank verhaftet

Was genau ein 41-jähriger Türke am Montag im Schilde führte, ist derzeit noch nicht ganz klar. Fest steht aber, dass der Plan wohl nicht ganz zu Ende gedacht war. So marschierte der Mann als Polizist verkleidet und mit einer Gaspistole bewaffnet in ein Bankinstitut im Wiener Bezirk Döbling, bedrohte einen Kunden - und ergriff dann sofort wieder die Flucht. Wenig später wurde er in seiner Wohnung unter Einsatz der WEGA und der Cobra festgenommen. Drogen und Waffen wurden sichergestellt.