Stefan Posch verlängerte bei Hoffenheim bis 2023!

Damit diene der 22-Jährige „als außergewöhnliches Vorbild für viele Talente in den Leistungszentren. Poschi hat (...) trotz seines Alters eine sehr klare Sichtweise und seine Entwicklung in den vergangenen Jahren gibt ihm recht“, betonte Rosen weiters in der Klub-Aussendung zur Vertragsverlängerung. „Dabei hat er sich auf dem Rasen durch sein Zweikampfverhalten, seine starke Physis und seine gute Spieleröffnung bereits in den Fokus zahlreicher Klubs gespielt, so dass wir erst Mitte Juli ein achtstelliges Angebot für ihn ausgeschlagen haben“, verriet der Hoffenheim-Direktor.