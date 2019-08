120 Mio. plus ein Star! Real will Neymar „helfen“

Keine Barca-Rückkehr

Doch Neymar soll sich in Frankreich nicht mehr wohl fühlen. Ja, sogar einen Krach mit Trainer Thomas Tuchel soll es gegeben haben. Deshalb soll Neymar die Flucht nach vorne antreten wollen und deshalb wird auch immer wieder über eine Rückkehr nach Barcelona spekuliert. Doch Barcas Vize-Präsident meinte kürzlich im spanischen Fernsehsender TV3: „Es gibt keinen ‘Fall Neymar‘, wir sind passive Akteure“, so Jordi Cardoner. „Er ist nicht glücklich in Paris, aber diese Situation muss in Paris gelöst werden.“