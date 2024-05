Auto rast ungebremst in Kreisverkehr: Vier Tote!

Duo noch in lebensgefährlichem Zustand

Einer der Insassen wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, eine weitere Person wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 17“ in das Uniklinikum Graz geflogen. Das Duo befand sich zunächst in lebensgefährlichem Zustand. Die B17 war von etwa 21.45 Uhr bis 0.30 Uhr gesperrt.