Hündin frisst Gift-Köder und verendet qualvoll

In Graz treiben immer wieder Sadisten ihr Unwesen, indem sie Giftköder ausstreuen. Einen solchen muss am Samstag in der Fliedergasse die Chihuahua-Hündin „Soe“ gefressen haben. Einen Tag danach verendete sie qualvoll. Die verzweifelte Besitzerin, ihre geschockte Mutter und die Enkelin wandten sich auch über Facebook an die Öffentlichkeit, um Hundehalter dringend zu warnen.