Bubbles so weit das Auge reicht

Möchten Sie ein ruhiges und schönes Blasenschützen-Match spielen, das weitergeht und immer weitergeht? Endlose Blasen sind das, was Sie brauchen! Anstatt eine bestimmte Punktzahl zu erreichen oder zu versuchen, ein Level von allen Blasen zu löschen, kommen sie einfach immer wieder in Endless Bubbles. Wie in anderen Spielen schießt der Spieler Blasen ineinander und muss mindestens drei gleichfarbige Blasen kombinieren, damit sie vom Bildschirm verschwinden. Je mehr Blasen gleichzeitig verschwinden, desto mehr Punkte erhält der Spieler. Was ist Ihr Highscore? Spielen Sie jetzt kostenlos Endless Bubbles und treten Sie gegen Ihre Freunde an!