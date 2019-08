Neu, schneller und moderner: Solitaire Swift

Solitaire Swift ist der neueste und schnelleste Ansatz für klassische Solitaire-Spiele. In diesem Spiel platzieren Sie aufeinanderfolgende Karten, die höher oder niedriger sind als die Karte auf Ihrem Stapel. Die Farbe spielt dabei keine Rolle. Enthüllen und spielen Sie Karten mit einem Schlüsselsymbol, um weitere Stapel freizuschalten. Das Spiel beginnt im ‘Relax-Modus‘, in dem Sie alle Zeit der Welt haben, um über Ihren nächsten Zug nachzudenken. Sobald Sie Ihr erstes Spiel beendet haben, werden zwei weitere herausfordernde Spielmodi freigeschaltet. Der Zeitmodus ist in Solitaire Swift von Besonderheit - Sie haben nur 90 Sekunden Zeit, um alle Karten zu löschen, aber Sie können zusätzliche Zeit verdienen, indem Sie mehrere Karten in Folge löschen. Schaffst du es, alle Karten zu löschen? Im ‘Bewegungsmodus‘ haben Sie unbegrenzte Zeit, aber eine begrenzte Anzahl von Zügen, um alle Karten zu löschen? Spielen Sie Solitaire Swift jetzt kostenlos und erhalten Sie alle Unterhaltung und Herausforderungen, die Sie gesucht haben.