Ein Runde 8-Ball Billard gefällig?

Wie wäre es mit einer Runde Billard mit acht Kugeln? Im Master-Turnier können Sie gegen die besten der besten Spieler in einigen der berühmtesten Städte der Welt antreten. Im Laufe Ihrer Karriere reisen Sie nach Paris, London, New York und Moskau. In jedem Turnier müssen Sie drei Runden spielen, und wenn Sie es schließlich schaffen zu gewinnen, können Sie Ihre Gewinne in einen luxuriöseren Gegenstand investieren, um den Sie jeder einzelne Gegner beneiden wird. Spielen Sie jetzt online und kostenlos das Master-Turnier und zeigen Sie der Welt, dass Sie das Zeug dazu haben, der nächste Weltmeister wie Chang Jun Lin oder Dennis Orcullo zu werden.