Korb für Korb zum Baskteball All-Star

Sitzen Sie in der Arbeit fest, obwohl Sie eigentlich lieber auf den Platz gehen würden, um ein paar Körbe zu werfen? Natürlich können Sie einfach mit deiner Arbeit weitermachen und Basketball vergessen - oder Sie können Basketball Hoops kostenlos spielen. Zeigen Sie Ihre tollen Fähigkeiten in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden und an verschiedenen Orten. Je länger Sie spielen, desto schwieriger wird es, den Ball in den Korb zu versenken, da die Windstärke immer stärker wird. Sind Sie cool genug, um auch unter windigsten Umständen konstant zu punkten? Finden Sie es jetzt heraus und spielen Sie Baskteball Hoops online!