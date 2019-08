Owomoyela sorgt mit Hitler-„Gag“ für BVB-Wirbel!

So schön könnte es dieser Tage in der BVB-Welt sein - immerhin durfte sich die schwarz-gelbe Fan-Schar am Samstag mit dem 2:0-Supercup-Erfolg gegen Bayern München über einen gelungenen Start in die neue Saison freuen! Doch stattdessen muss man sich auf einmal mit Rassismus-Kritik an zwei Kommentatoren des eigenen BVB-TVs herumschlagen. Konkret geht es um Norbert Dickel, seit 1992 Stadionsprecher der Dortmunder, und Ex-Fußballer Patrick Owomoyela, die bei einem Testspiel vor wenigen Wochen verhaltensauffällig geworden waren.