Kochen Sie Köstlichkeiten, ohne erwischt zu werden

Helfen Sie Sarah, ihren Traum zu verwirklichen und Koch in einem der erstaunlichsten Kochspiele, Kitchen Slacking, zu werden. In diesem lustigen Spiel müssen Sie alle seine 7 Mini-Aufgaben in nur 3 Minuten erledigen, ohne von Ihrem schrecklichen Boss erwischt zu werden, wie z.B.: Kuchendekoration, eine Katze füttern, ein Sandwich machen und auch Palatschinken machen. Wenn das ‘!‘ erscheint, hören Sie auf zu spielen, bis Ihr schrecklicher Boss geht. Sie verlieren, wenn Sie von Ihrem Chef erwischt werden oder die Zeit endet, bevor Sie alle Mini-Aufgaben beendet haben. Spielen Sie jetzt kostenlos in der Küche und genießen Sie es, alle Aufgaben zu erledigen, bevor die Zeit abgelaufen ist!