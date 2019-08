Ein Schlaraffenland für Candy-Sammler

Candy Match, ein Spiel, das von Millionen von Spielern weltweit gespielt wird, ist endlich für Ihren Browser verfügbar! In diesem super süßen 3-Gewinnt-Spiel ist es Ihre Aufgabe, mindestens drei gleichfarbige Süßigkeiten zu kombinieren, damit sie verschwinden. Fahren Sie fort, Süßigkeiten zu kombinieren, bis Sie alle Levelziele erreicht haben. Semmeln Sie Süßigkeiten, Kekse, Erdbeeren und Truhen voller Münzen! Entblocken Sie Süßigkeiten, die in Eiswürfeln, Schokolade oder anderen klebrigen Dingen stecken! Kombinieren Sie mehr als drei Bonbons derselben Farbe, um leistungsstarke Power-Ups zu erstellen, die Ihnen helfen, die Levelziele in kürzester Zeit zu erreichen. Kommen Sie zurück und spielen Sie jeden Tag, um tägliche Geschenke zu erhalten und die tägliche Herausforderung zu meistern! Spielen Sie jetzt kostenlos Candy Match. Schaffen Sie es, die über 800 verschiedenen Level zu durchbrechen?