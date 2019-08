Lkw-Lenker von 300 Kilo-Platte eingeklemmt

Der 57-jährige Slowene war gegen 11.35 Uhr am Areal einer Firma in Ungersdorf mit dem Entladen seines Lastkraftwagens beschäftigt. Dabei wollte er mit einem Hubwagen, einer sogenannten „Ameise“, zwei übereinander gestapelte, jedoch nicht miteinander fixierte Paletten mit Dämmfaserplatten befördern. Die obere Palette mit einem Gewicht von rund 300 Kilogramm fiel dabei herunter und klemmte den 57-Jährigen zwischen der Palette und einem am Heck des LKW bereit gestellten Hubstapler ein. Mitarbeiter der Firma halfen dem Verletzten, der eine Unterarmfraktur erlitt.