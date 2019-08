Wieder Python-Alarm: Schon 5 Schlangen entdeckt!

Das ist jetzt nicht mehr witzig: Jetzt hängen im Kärntner Feistritz an der Drau die Königspythons schon in den Bäumen. Wie berichtet, hatte eine Bauernfamilie in der Vorwoche zwei Riesenschlangen in der Mähwiese entdeckt. Am Dienstag und Mittwoch hing dann jeweils ein Reptil sogar vom Baum. Die Polizei ermittelt .