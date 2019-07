Bombenalarm bei den Autos von Messi und Suarez

Viel Ruhe hat Messi in den letzten Tagen also nicht. Am Wochenende war er fast in eine Schlägerei verwickelt und nun schreibt „El Mundo Deportivo“, dass am Flughafen von Barcelona (El Prats) am Dientag die Sicherheitsleute im Einsatz waren. Sie durchsuchten die beiden Wägen, mit Hilfe von spezialisierten Spürhunden, fanden aber nichts. Daher ist sich die Flughafenpolizei sicher, dass es sich um einen Falschalarm handelte.