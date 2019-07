FPÖ-Wähler für Straches Rückkehr in die Politik

„Mehrheit will an der FPÖ nicht anstreifen“

Besonders hoch ist hier die Abneigung der Grünen-Wähler. Auch im konservativen Lager herrscht Skepsis, nur jeder zehnte ÖVP-Wähler würde sich Strache wieder in der Politik wünschen. „Es scheint eine Mehrheit zu geben, die an der FPÖ nicht anstreifen will“, wird Market-Chef Werner Beutelmeyer im „Standard“ zitiert.