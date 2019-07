Sexuelle Belästigung? WM-Star in Korea verhaftet

Wie ungarische Medien berichteten, wird der ungarische Star-Schwimmer Tamas Kenderesi (22), der 2016 in Rio auf 200-m-Schmetterling überraschend Dritter wurde, der sexuellen Belästigung bezichtigt. Der Vorfall soll sich in einem Nachtlokal in Gwangju zugetragen haben. Kenderesi darf bis auf weiteres Korea nicht verlassen, obwohl die WM am Sonntag zu Ende geht.