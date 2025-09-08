Ab auf die Piste – in Bosnien nur bei einem Sieg

„Sie sind sehr selbstbewusst!“

Dann wäre es kein Problem, wenn die ÖFB-Stars mit ihren bosnischen Freunden in Sarajewo (erst am Tag darauf geht’s zurück nach Wien bzw. direkt zu den Vereinen) feiern. Auch wenn Michael Gregoritsch in seiner kurzen Zeit bei Bröndby Benjamin Tahirovic in Kopenhagen schon kennengelernt hat: „Ein feiner Kerl und sehr guter Fußballer“, lacht der Stürmer. „Wir haben beim Kartenspielen schon Schmäh geführt, da habe ich auch einige bosnische Schimpfwörter aufgeschnappt. Sie sind sehr selbstbewusst, aber wissen, dass sie gegen uns eine Top-Leistung brauchen werden.“