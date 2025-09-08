Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Ab auf die Piste – in Bosnien nur bei einem Sieg

Fußball International
08.09.2025 16:50
Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.

„Er ist alt genug und weiß, was er tut. Er ist erwachsen, hat ein Kind und ist verheiratet“, versuchte Franco Foda, damals Österreichs Teamchef, die schiefe Optik zurechtzurücken, nicht in die öffentliche Kritik einzustimmen. Schließlich hatte er seinen Schützling nach dem 0:1 gegen Bosnien (Goldtorschütze Edin Dzeko) in der Nations League 2018 in Zenica und dem darauffolgenden Medizincheck „entlassen“.

Gemeinsames Foto, versehen mit Hashtag „Brate“
Nur wartete Marko Arnautovic nach der Rückkehr nach Sarajewo nicht im Hotel auf die Heimreise nach London (er stürmte für West Ham). Nein, Marko ging nach der Niederlage mit Dzeko auf die „Piste“. Zumindest postete der Bosnier dann um drei Uhr in der Früh ein gemeinsames Foto aus einer Bar, versehen mit dem Hashtag „Brate“, das bosnische Wort für Bruder. Das kam in Österreich nicht gut an, schlug im Internet übertriebene Wellen

Mehr blieb vom damaligen Gastspiel in Zenica nicht hängen. Fakt ist aber, dass Österreich in den ersten beiden Anläufen in Bosnien nicht siegen konnte. Im dritten Anlauf soll es klappen.

„Sie sind sehr selbstbewusst!“
Dann wäre es kein Problem, wenn die ÖFB-Stars mit ihren bosnischen Freunden in Sarajewo (erst am Tag darauf geht’s zurück nach Wien bzw. direkt zu den Vereinen) feiern. Auch wenn Michael Gregoritsch in seiner kurzen Zeit bei Bröndby Benjamin Tahirovic in Kopenhagen schon kennengelernt hat: „Ein feiner Kerl und sehr guter Fußballer“, lacht der Stürmer. „Wir haben beim Kartenspielen schon Schmäh geführt, da habe ich auch einige bosnische Schimpfwörter aufgeschnappt. Sie sind sehr selbstbewusst, aber wissen, dass sie gegen uns eine Top-Leistung brauchen werden.“

Keine guten Erinnerungen hat das ÖFB-Team an Referee Gil Manzano. Der Spanier leitete bereits Österreichs 2:3 in Wien in der EM-Quali gegen Belgien und dann das 0:1 zum EURO-Auftakt gegen Frankreich. (In) Bosnien pfiff der 41-Jährige noch nie.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
