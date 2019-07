Zehn F1-Stars steckten in Hockenheim im Lift fest

So schnell, wie sie wollten, konnten die Formel-1-Fahrer am Freitag nach dem freien Training von Hockenheim nicht den Platz verlassen. Zehn von ihnen steckten am Abend in einem Lift fest. Wie der australische Renault-Pilot Daniel Ricciardo berichtete, befanden sich Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Lando Norris, Danyiil Kvjat, George Russell, Pierre Gasly, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg und auch Carlos Sainz Jr. Im Aufzug.