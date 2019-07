Briefwahl-Causa: Prozess muss wiederholt werden

12.000 Kuverts schon Tage zuvor aufgeschlitzt

Im Jänner gab es ein fast identes Verfahren gegen zwei Beamte aus der Südoststeiermark - mit demselben Oberstaatsanwalt, denselben Verteidigern und fast denselben Worten. Der Oberstaatsanwalt erläutert wieder detailliert die „umfangreichen Bestimmungen“ zur Wahl und demonstriert, wann wie welches Kuvert zu öffnen ist. In der BH Graz-Umgebung habe bereits am Freitag vor der Wahl ein Beamter 12.000 Kuverts (von insgesamt 17.400) mit einer Maschine aufgeschlitzt. In der unterzeichneten Niederschrift hieß es aber, man habe korrekt erst am Montag begonnen.