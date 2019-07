Badegast rettet Bub (5) vor dem Ertrinken

Das Kind hatte mit seinem Eltern und den Geschwistern einen Badetag im Stukitzbad im Stadtbezirk Andritz verbracht. In einem unbeobachteten Moment dürfte der Bub sich in den seichten Bereich des Kinderbecken begeben haben. Dort fiel er gegen 17.05 Uhr einer Frau auf, als er bewegungslos an der Oberfläche trieb.