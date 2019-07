Diese Dinge sorgen jetzt für einen kühlen Kopf!

Ob im Büro oder in den Öffis, im Garten oder in der Wohnung - die Hitze ist überall. Die Bäder und Seen des Landes sind überfüllt und die Eissalons schreiben rekordverdächtige Verkaufszahlen. So heiß war es lange nicht mehr und vielen Menschen macht die enorme Hitze zu schaffen. Schwindel, Migräne, Kreislaufprobleme - unser Körper ist die Temperaturen nicht gewöhnt und macht schlapp. Wir haben uns auf die Suche nach Produkten gemacht, mit denen Sie die Hitzewelle besser überstehen.