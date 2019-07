Wiener bedroht Mädchen mit Pistole: WEGA-Zugriff!

Ein 56-Jähriger hat am Mittwochnachmittag im Innenhof einer Wohnhausanlage am Kurt-Ohnsorg-Weg in Wien-Donaustadt ein 15-jähriges Mädchen mit einer Pistole bedroht. Der Grund: Der Mann fühlte sich durch den Lärm der anwesenden Kinder und Jugendlichen belästigt. Er wurde von Beamten der WEGA festgenommen.