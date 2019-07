„Tiroler Krone“ besuchte den Lehrling des Jahres

„Ich habe das Ganze erst nicht realisiert“

So sieht man es zumindest in der „Wucherer Energietechnik GmbH“ in Landeck, wo der Lehrling des Jahres Manuel Kaufmann sein drittes von vier Lehrjahren absolviert und sein Chef Ingo Wucherer für das System Lehrling brennt. „Als ich in der Galanacht am 16. Mai zum Lehrling des Jahres gekürt wurde, war ich schon sehr nervös und habe das Ganze erst nicht realisiert“, schildert der Tobadiller, der mitten in der Ausbildung zum Installations- und Gebäudetechniker steckt, „so viele haben mich darauf angesprochen. Es ist wirklich super, dass das Land und die Wirtschaftskammer permanent versuchen, die Lehre zu attraktivieren“.