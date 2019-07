Großbaustelle im Herzen von Graz erhitzt Gemüter

1400 Straßenbahnen müssen ersetzt werden

Da in der Herrengasse wegen der Arbeiten kein Gleisverkehr möglich ist, wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Menschen müssen sich seit gut zwei Wochen (und noch bis 4. August) am Hauptplatz umorientieren und auf die Ersatzbusse umsteigen. Dieser „Transfer“ verläuft aber alles andere als reibungslos, die Fahrgäste sind wegen der überfüllten Busse, Verspätungen und der schlechten Beschilderung verärgert. Bei all der Kritik verweist Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Holding Graz, darauf, dass die Ersatzbusse im Vier-Minuten-Takt unterwegs sind. „Es gilt 1400 Straßenbahnen, die sonst jeden Tag über den Hauptplatz fahren, zu ersetzen.“