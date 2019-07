Wellnesshotel auf „heiligem“ Gipfel

Ein 20-Zimmer-Hotel mit zeitgemäßer Wellness soll am Gipfel des Magdalensbergs, wo es sich schon Kelten und Römer gut gehen ließen, entstehen. Nahe der bereits im 13. Jahrhundert erwähnten Kirche wird das Projekt in Form von terrassenförmig in den Hang gebauten Baukörpern mit begrünten Dächern entstehen. Archäologische Notgrabungen laufen bereits.