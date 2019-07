Alaba und Co.? „Es gibt wenig Besseres in Europa“

BVB-Titelansage freut Rummenigge

Die zuletzt getätigte Titel-Kampfansage von Borussia Dortmund freute übrigens den Vorstandsvorsitzenden der Bayern (oben im Video). „Wir sind an Konkurrenz interessiert und an Emotionalität. Da ist es absolut korrekt, wenn Dortmund in der Richtung Ansprüche anmeldet“, erklärt Rummenigge: „So wissen wir vom ersten Tag an, dass wir konzentriert und gut spielen müssen, damit wir auch im achten Jahr unseren Titel verteidigen können.“