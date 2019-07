Drama bei Wallfahrt: Ein Ort trauert um Pfarrer

Pfarrer Gödl war ein passionierter Wanderer

Pfarrer Siegfried Gödl war ein passionierter Wanderer und als solcher bis zuletzt in Bewegung. Die Umsetzung des Hans-Kloepfer-Weges, der am 18. August 2017 eröffnet wurde, war ihm ein ganz besonderes Anliegen. Die rund 34 Kilometer lange Route ist in Anlehnung an das Gedicht „Dahoam“ von Hans Kloepfer, in dem zwei Bauern bei einer Zugfahrt von Graz nach Wies-Eibiswald einen angeregten Diskurs führten, entstanden. „Das ist ein Projekt mit Nachhaltigkeit!“ meinte Gödl damals.