Bluetooth-Glätteisen ist leichtes Ziel für Hacker

Glätteisen können Brände auslösen

Gefährlich werden könnte das Bluetooth-Glätteisen, wenn es von einem Angreifer beispielsweise unkontrolliert erhitzt wird. Liegt es dabei nicht auf einer hitzebeständigen Unterlage oder in der Nähe entzündlicher Dinge, kann es schnell zu einem Brand kommen. Überhaupt sind Glätteisen in dieser Hinsicht nicht ungefährlich. Die Feuerwehr von South Yorkshire hat vor einigen Jahren geschätzt, dass allein in Großbritannien schon bis zu 650.000 Hausbrände von heißen Glätteisen ausgelöst wurden.