Der fulminante Abschied einer schillernden Legende

Grandiose Show

Doch den Fans fehlt es an diesem Abend dennoch an Nichts: „Rocket Man“, „I‘m Still Standing“, „The Bitch is Back“ - für all diese Welthits wurden aufwändige Visuals und Videos kreiert, die diesen Abend nicht nur zu einem Ohren-, sondern auch zu einem Augenschmaus machen. Außerdem spielt er auf seiner Abschieds-Tourauch wieder „Candle in the Wind“, das in der Version für Lady Diana zur meistverkauften Single der Welt wurde und das er eigentlich nie mehr live spielen wollte. In der Originalversion (für Marilyn Monroe) rührt es in Graz so manchen Fan zu Tränen. Nur aus dem, von manchen Fans erhofften, Duett mit Sting (der ja heute seinen großen Auftritt in Graz hat und dem Vernehmen nach beim Konzert vor Ort war) wurde es nichts: So sang Elton John „Don‘t Let the Sun Go Down on Me“ doch alleine.